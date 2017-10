Cuando huían en un mototaxi con el botín de su víctima, la policía detuvo a dos delincuentes que, segundos antes, le arrebataron el celular a una estilista cuando caminaba por las calles de San Martín de Porres. Uno de ellos llevaba puesta la camiseta de la selección peruana de fútbol.



Agentes de la comisaría Condevilla Señor intervinieron en la cuadra 16 de la avenida Lima a Luis Bustamante Huerta (26), ‘Huevito’; y Paulo Mariche Flores (19), ‘Cuevita’, quienes fueron acusados por la joven de ‘cogotearla’ para quitarle el teléfono móvil.



“Caminaba hacia el paradero, cuando de pronto uno me cogió por el cuello y me quitó mi celular, incluso trató de lanzarme al suelo, pero me defendí”, detalló la agraviada a los agentes.



La policía indicó que ambos estaban a bordo del mototaxi azul de placa 6081-4C, que utilizarían para asaltar principalmente a mujeres solas.



“Cuando divisan a su víctima, uno baja del mototaxi, la sorprende por detrás y le quita sus objetos de valor. Luego, ambos huyen en el mismo vehículo”, manifestó un efectivo.

