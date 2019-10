SMP: Menor de 14 años está desaparecida hace una semana y su madre está desesperada ¡Ayudemos a encontrarla! 

¡Ayudemos a encontrarla! Carlita Elizabeth García Dioses, una adolescente de 14 años, es intensamente buscada por sus familiares desde el miércoles 2 de octubre, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en San Martín de Porres.

Julia Carla Dioses Valladares, mamá de la menor, contó a América Noticias que la mañana de ese día, Carlita salió de la casa usando ropa de calle, y llevó consigo una mochila color naranja en la que llevaba un buzo color negro con zapatillas negras con filos fucsias.

Añadió que pensó que su hija iba camino a su centro educativo, pero las autoridades del plantel le informaron que Carlita nunca llegó al lugar. La progenitora relató que, un día antes de su desaparición, le había llamado la atención porque se enteró que la adolescente reportó bajas calificaciones en su rendimiento escolar.

“Yo había ido al colegio de mi hija para ver si estaba bien académicamente, pero mi hija estaba mal en el colegio […] No la he castigado, le he hablado fuerte. Le he dicho las cosas como son. Entonces se puso molesta, se encerró en su cuarto y ella no abrió la puerta”, contó Julia Dioses Valladares.

“Lo único que se ha llevado es una mochila del colegio de color naranja con un buzo negro, casaca negra, zapatillas negras con filos fucsias. Se ha ido con ropa de calle, pensé que se iba al colegio porque a veces ella se va así”, agregó la madre de la adolescente desaparecida.

La adolescente tiene el cabello y ojos negros. Tiene tez mestiza, nariz aguileña, contextura delgada y mide 1.40 metros. La denuncia de desaparición fue presentada en la comisaría Sol de Oro, en San Martín de Porres.

“Solo quiero que esté en casa. Sus hermanitos la extrañan. Su hermana llora mucho y si ella me está viendo que venga a casa, y a partir de ahora será felicidad, armonía y salir adelante”, señaló la progenitora.

Si alguna persona tiene información sobre el paradero de la adolescente de 14 años, se puede comunicar al número: 927-737605.