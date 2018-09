San Martín de Porres: Hombre agrede por quinta vez a su pareja, ella lo denuncia, pero sigue libre y teme por su vida

¡Vive un verdadero infierno! Una joven madre de familia denunció por agresión a su pareja. Era la quinta vez que el hombre la agarraba a golpes, pero increíblemente todas las veces que puso la denuncia en la comisaría de San Martín de Porres, estas fueron desatendidas y el sujeto sigue libre.



Esta sería la quinta vez que Naysha Bernabé denuncia al padre de su hija, pero las autoridades no hacen nada por detenerlo. La joven contó que Carlos Antonio Grados la agarró a puñetazos en el rostro y le dejó otras graves lesiones. Lamentablemente, en anteriores ocasiones siempre terminaba regresando con él, según ella, por su hija.

“Él reaccionó a romperme mi casaca, me arañó el pecho y después me tiró un puñete. Varias veces me insulta. Yo vuelvo con él por mi hija”, sentenció Naysha Bernabé.

TERMINÓ PRESA POR DENUNCIARLO



A la vez, informó que hace cinco meses denunció a su pareja también por maltrato, pero fue ella quien terminó encarcelada, pues señala que su padre salió a defenderla y eso no le gustó para nada a su agresor.

“Fui a denunciarlo, él me denunció a mí y a mi papá injustamente. Hubo varias contradicciones y la que se quedó detenida fui yo y él se quedó en su casa”, indicó Naysha Bernabé.

Entre tanto, la madre de la víctima indicó que la pareja de su hija siempre se ha mostrado como una persona celosa, pero también reconoce que su hija necesita ayuda psicológica pues siempre regresa con él.

“Necesita ayuda psicológica porque ella cree que puede rescatar su familia o su hogar, no lo sé, porque ya muchas veces le hemos conversado y la familia entera le ha dicho que ese hombre no sirve”, indicó la mamá de Naysha Bernabé.