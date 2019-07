Mata a cachorro arrojándolo desde quinto piso y se defiende: "Lo tiré pero no fue mi intención matarlo"

Un cachorrito de tan solo unos meses de vida perdió la vida de trágica manera luego de toparse con una despiadada mujer que no dudó en arrojarlo desde el quinto piso de su vivienda en San Martín de Porres. Se trata de un nuevo caso de maltrato animal que debe ser sancionado por las autoridades.



Según consignó América Noticias, vecinos de la zona de SMP denunciaron que una mujer identificada como Lady Cenepo lanzó al perrito desde el quinto piso de su casa cuando el cachorro entró aprovechando que un inquilino había dejado la puerta abierta.

Testigos contaron que el perrito se aferró a unos cables de luz y pero cayó estruendosamente sobre el pavimento. Tras aullar de dolor durante unos segundos y resguardarse debajo de un auto, falleció en plena calle.

La acusada por el delito de maltrato animal aceptó que arrojó al can desde lo alto de su vivienda pero aseguró que no tuvo el objetivo de quitarle la vida. "No era mi intención matarlo, lo tiré, eso es todo, no puedo dar más explicaciones", indicó a América Noticias.

"De casualidad pasó y nunca más voy a volver a hacer esas cosas", agregó la mujer con mucha frialdad y sin mostrarse conmovida por el horrendo hecho.

Según los vecinos de la zona de San Martín de Porres, fueron a poner la denuncia a la comisaría del distrito pero los efectivos no les tomaron importancia a pesar de ser un caso de maltrato animal.