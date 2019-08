SMP: Indignado padre graba a auxiliar de inicial golpeando a niños de 3 añitos

¡Indignante! Una auxiliar de educación inicial fue captada por un indignado padre de familia golpeando a unos indefensos niños de tan solo 3 añitos. Todo ocurrió en un centro educativo de San Martín de Porres.



Según consignó 24 Horas, la mujer pertenece a la plana docente de la institución educativa Condevilla Señor II, ubicada en el jirón Félix del Valle del mencionado distrito, y la agresión ocurrió el pasado 26 de julio a la 1 de la tarde, en la hora del ingreso.

En las imágenes grabadas por el padre de familia se observa cómo al mujer jala de los cabellos a un niño de buzo azul que corre por el aula. Segundos después, jala de las orejas a un segundo pequeño que también se mostraba inquieto.

"No es la actitud de la señorita cómo lo ha tratado al niño, le ha jalado la oreja. Está bien que sea inquieto pero no es para tanto. No me parece. Si es así voy hablar con todas las madres para que cambien a la profesora. Discúlpeme pero es así. También está en juego la integridad de mi hija", se le escucha decir al padre que graba en el video.