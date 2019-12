¡El mejor amigo del hombre! Un valiente perro no dudó en arriesgar su propia vida para impedir un asalto a su dueña el pasado 12 de diciembre. Todo ocurrió en la urbanización Los Nísperos de San Martín de Porres.

Braco, como se llama la mascota de raza American bully, sorprendió a los vecinos con su rápida reacción ante el robo de Elizabeth Urruta.

“Braco ha expuesto su vida. El ladrón le apuntó y yo temía que le dispare a mi perrito. Nosotros no le hemos enseñado a defendernos. Yo me asombré cuando reaccionó ante la pistola y cómo sabía que podía dañarme”, detalló Urruta. “Mi can me defendió y se portó muy valeroso”, agregó.

De acuerdo al citado medio, esta es la segunda ocasión que Elizabeth Urruta es víctima de un robo. La primera vez los ladrones lograron arrebatarle su celular pero en esta ocasión Braco logró impedir el atraco.

“Yo estaba parada en la puerta de mi casa y gritaba para que los vecinos salgan y no le disparen a mi perrito”, indicó.

Como se puede apreciar en las imágenes difundidas, Elizabeth está sentada en la puerta de su vivienda junto a su can cuando de pronto un sujeto baja de una mototaxi intempestivamente y la amenaza. Ante el hecho, Braco reacciona y comienza a ladrarle al hampón, quien retrocede de espaldas para evitar ser mordido. El vehículo menor que lo espera se estaciona para que el malhechor suba y huyen. La dueña de Braco detalló que por la noche premiaron al can con una porción de pollo a la brasa.





