SMP: Ratero escapaba tras arrebatar un celular cuando fue atropellado en la Panamericana Norte

¿Karma? Un delincuente fue atropellado por un vehículo mientras escapaba de un sereno que lo perseguía por robarle a un hombre que caminaba por la avenida Eduardo de Habich, en San Martín de Porres.

Según consignó 90 Matinal, la víctima fue interceptada por dos ladrones que le quitaron su billetera y celular. Un sereno del distrito que iba a bordo de una moto fue testigo del atraco e inició una persecución.

Uno de los delincuentes, conocido como 'El Coyote', quiso fugar por la Panamericana Norte y saltó un muro que separa ambos sentidos de la vía. Sin embargo, no se percató que un auto pasaba y fue arrollado.

“Me siguieron, me cogotearon. Uno me cogoteó y el otro me rebuscó. En ese momento aparece serenazgo y empieza la fuga […] Ellos saltan y vimos como uno de ellos sale volando por el auto que lo embistió”, contó el agraviado que prefirió el anonimato.

‘El Coyote’ que se resistió a ser llevado a un hospital cercano fue trasladado a la comisaría de San Martín de Porres, que está a cargo de la investigación.