San Martín de Porres: Sujeto mata a padre de familia y su reacción indigna a testigos [VIDEO]

No mostró ninguna señal de arrepentimiento. Daniel Casani Quispe atropelló y mató a Rubén Darío Díaz Peña, quien dejó dos menores en la orfandad. El hecho ocurrió en la cuadra 6 de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.



Muerte inmediata. Los testigos del atropello señalaron que Rubén Díaz estaba cruzando la pista cuando la camioneta que manejaba Daniel Casani lo embistió y acabó con su vida. El conductor iba a excesiva velocidad.



Ante los reclamos de las personas que presenciaron el hecho, Daniel Casani negó tranquilamente haber atropellado a Rubén Dpiaz: "Está bien pues, yo no lo he cogido". Su reacción indignó más a los testigos.



Daniel Casani fue acusado de encontrarse en estado de ebriedad, sin embargo, los resultados del dosaje etílico salieron negativos. Esto levantó sospechas entre los familiares de la víctima, pues los testigos aseguraron que Casani había bebido.



También se dijo que Casani era policía, pero eso fue negado por los agentes de la comisaria de Condevilla.



Ahora, la familia del fallecido exige la máxima sanción para Casani, quien fuera de sentirse arrepentido, habló por teléfono y se rió como si nada cuando la prensa le preguntó sobre lo ocurrido.