Aún recuerda los golpes. Juan Casimiro Camara (30), un conductor de la empresa de transportes Consorcio Lima Sur quien fue agredido en el rostro de forma cobarde por un pasajero, contó a Trome la terrible experiencia que vivió el último martes, cuando circulaba con su unidad por la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres.



"Todo ocurrió el 31 de julio a las 11:38 de la mañana, un señor se me acerca y me dice: 'Bajo en el Paradero Policlinico', a lo que le digo que no podía bajarse ahí porque ese lugar estaba prohibido. Luego me vuelve a indicar '¿Vas a parar o no? como amenazándome, pero yo le volví a repetir que solo lo haría en el 'Paradero 73', por ser formal", dijo Juan Casimiro Camara.

Chofer agredido por pasajero da testimonio a Trome. (Video: Trome/Nathalie Salazar)

Recordó que en respuesta, el hombre que ha sido identificado como Gabriel Villaviciencio Yahuana, le lanzó violentos puñetazos en la cara, sin importarle que podía ocasionar una tragedia, pues el vehículo estaba en marcha. "Me asusté en su momento, pero tenía que continuar", detalló Juan Casimiro Camara.

"Otros pasajeros tuvieron que defenderme, yo no podía dejar el volante y poner en peligro a los demás", agregó el conductor, que lleva casi un año en la empresa cuya ruta es San Martín de Porres - Surco.



Loco da golpes en la cara a víctima porque no se detuvo en paradero informal. Loco da golpes en la cara a víctima porque no se detuvo en paradero informal. (Foto: Nathalie Salazar / Trome)

Casimiro Camara añadió que los policías de un patrullero de la comisaría de Ciudad del Pescador intervinieron, pero solo intentaron calmar al agresor, a quien dejaron ir sin preguntarle ni su nombre.



"Exijo que me pague las medicinas que tomo. Me dieron dos días de descanso médico y recién he retomado a mis labores. Después de la agresión pasé por médico legista y constataron mis lesiones", refirió Casimiro, quien es padre de familia.



Chofer agredido denunció a pasajero matón. (Video: Trome/Nathalie Salazar)

REINCIDENTE



Camara denunció que 'hace unos meses este mismo señor le tiró un puñete en la nuca por el mismo motivo y se bajó del bus como si nada'.



"Hoy recién pude formalizar la denuncia en la comisaría Sol de Oro. Espero que lo atrapen porque es un peligro para otros choferes", resaltó la víctima.

El abogado penalista Roberto Miranda señaló que "el agresor podría recibir hasta cuatro años por lesiones leves (artículo 121 del Código Civil) y hasta seis años por el delito de exposición de personas al peligro (artículos del 125 al 128 del Código Civil)".

En otros videos de las cámaras de los buses de la empresa se ve a pasajeros hombres y mujeres golpear e insultar a los conductores. A uno hasta le tiraron una torta en la cabeza.