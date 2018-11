Luego que se viralizara enFacebook la pelea entre un veterinario y un sujeto porque el galeno se negó a atender a un perro moribundo, este dio la versión de los hechos, en su local, en San Martín de Porres.

Según el veterinario Gustavo Zuzunaga, él nunca se negó a atender al can, pero le pidió a las personas que lo trajeron su DNI, pues debían hacerse cargo de todo tras la atención del perro, sin embargo se rehusaron a hacerlo, y todo se complicó.

"Lo que yo quería era que se hagan responsables de la mascota y que no me lo dejen como si fuera un paquete o un bulto", dijo el veterinario en declaraciones a '24 Horas'.

Veterinario se agarró a golpes con sujeto que le llevó un perro moribundo. (ATV)

Por su parte, Gerson Canales, con quien mantuvo la pelea, indicó que solo quería que atendiera al perro, que yacía moribundo, lo más rápido posible.

Al final, el veterinario decidió realizar una eutanasia a la mascota para "que no siga sufriendo" y agregó que no se siente culpable por la muerte del can.