San Miguel: Captan a funcionario de la municipalidad masacrando a su vecino por pedirle que no bloquee su garaje

¡Terrible! Un hombre fue brutalmente agredido por sus vecinos por pedirles que dejen de estacionar su auto en la entrada de su garaje. Todo ocurrió en San Miguel y al momento los agresores fueron separados de sus trabajos.

La víctima, identificada como Alonso Rivero Zanatta, terminó con varios hematomas en el cabeza y cuerpo tras la golpiza. Una cámara de seguridad captó el ataque, que muestra al funcionario de la Municipalidad de San Miguel y a sus hijos golpeando a su vecino, informó 90 Matinal.

Según el mismo medio, Rivero Zanatta se acercó a sus vecinos para pedirles que cesen con sus hostigamientos, los mismos que según asegura, son constantes hace ocho meses. Y es que la víctima les habría reclamado por obstruir con su auto el ingreso a su cochera.

Sujeto recibe brutal agresión de sus vecinos por pedir que no se estacionen en su garaje (Video: Latina)

“Al momento no respiro por la nariz. Tengo obstruido las fosas nasales, contusiones en múltiples partes del cuerpo, en la nuca, en la frente, en la espalda […] Estos últimos meses no les he reclamado nada porque al ver el nivel de agresividad traté de ignorarlos” , contó el agraviado.

Los agresores fueron identificados como Carlos Espinoza Donayre (63), quien laboraba en la Municipalidad de San Miguel. También fueron denunciados sus hijos Carlos y Daniel Espinoza Cárdenas.

Por su parte, la comuna informó que Espinoza Donayre fue separado. “ La Municipalidad de San Miguel lamenta profundamente el caso de agresión que involucra al trabajador municipal […] Conocido el caso en el que se ve involucrado el señor, se ha decidido separarlo de la entidad”, señala el comunicado.

Los mismo ocurrió con sus hijos Carlos y Daniel Espinoza Cárdenas, quienes fueron separados de sus funciones de la aerolínea Latam Airlines, mientras duren las investigaciones.

“Rechazamos tajante y enérgicamente cualquier acto de violencia. La empresa hará las acciones correspondientes. Actos de agresión no se condicen con los valores que practicamos en la empresa y lo que promovemos entre nuestros colaboradores”, precisa el pronunciamiento.