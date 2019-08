San Miguel: Estafaron a una mujer vía telefónica y le robaron 16 mil soles de su cuenta de bancaria

La ciudadana María Luis Matalinares denunció que fue víctima de estafa por parte de delincuentes, quienes le robaron 16 mil soles de su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, en San Miguel.

Ella contó a RPP Noticias que el pasado 21 de agosto recibió una llamada telefónica de un supuesto trabajador del Banco de la Nación, quien con engaños le solicitó el número de su token de seguridad.

Luego, al día siguiente recibió la llamada de un representante del Banco de la Nación que le informó sobre el robo de dinero, y que debía acudir a una agencia para tramitar la cancelación de su tarjeta y apertura de una nueva.

Matalinares explicó que ella cuenta con un seguro de protección de tarjeta, pero no conocía que este servicio no aplica cuando se trata de robos cibernéticos. Los delincuentes habían sustraído los 16 mil soles en retiros de: S/ 7.000, S/4.000, S/3.000 y 2.000.

“Fui para cambiar mi tarjeta, y pagué para que me den mis movimientos y ahí me informan que me habían robado S/ 16 mil. Una funcionaria me dijo que presente una denuncia […] Pensé que cubría todo [el seguro]”, indicó la agraviada, quien padece de cáncer.

María Luis Matalinares pidió al Banco de la Nación atender su caso, y que le retornen el dinero producto de ahorros. Informó que parte del monto forma parte de un capital que le depositó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para realizar una investigación.

“El banco es el culpable, porque cómo es posible que se destine tanto dinero. Cuando yo he querido hacer una transacción no me permiten ni sacar mil 500 soles. Para mí, hay una mano negra”, refirió.



Por su parte, el Banco de la Nación se pronunció respecto al caso. A través de su cuenta de Twitter, Informó que se pusieron en contacto con la agraviada del robo cibernético.

Además, recordó que el Banco de la Nación “nunca le solicitará” el número de su tarjeta, clave, token, ni clave de internet; por ser datos personales para el uso seguro de sus cuentas.