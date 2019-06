San Miguel: Madre denuncia que sujeto acosó sexualmente a su menor hijo con autismo 

¡Terrible! Un depravado de 27 años identificado como Jean Pierre Martín Bernal Garrat fue detenido por la policía en San Miguel luego de haber sido denunciado por acusar sexualmente a un menor de 17 años con autismo.



La madre del menor dijo a 90 Matinal que el sujeto aprovechó el interés de su hijo por los autos para establecer contacto con él. Asimismo, señaló que se conocieron porque el presunto acosador es padrastro de un compañero de su colegio.

La mujer indicó que tiene todos los mensajes de voz y videollamadas que el sujeto le envió al adolescente por WhatsApp, los mismos que, según asegura, tienen altas connotaciones sexuales.

“Él lo atrapó a mi hijo con el tema de la fijación de los carros. Mi hijo con autismo tiene una fijación con los carros. Este hombre le decía todo el tiempo que iba a regalarle su carro. Lo acosaba todo el tiempo por teléfono para vaya para que le dé la llave del carro. Se burlaba. Lo trataba de homosexual”, dijo la madre del agraviado.

Acusan a sujeto de acosar sexualmente a menor con autismo (Video: Latina)

El mismo medio informó que sus reporteros acudieron hasta la vivienda del denunciado Jean Pierre Bernal, pero sus familiares evitaron brindar declaraciones a la prensa.

La madre de familia pidió que las diligencias se realicen de forma apresurada debido a que teme por su integridad y la de su hijo. Agregó que también denunció al hombre de presunto intento de violación.

“Estoy preocupada porque he tenido agresiones por parte de la familia de este señor e insultos a mi hijo, por parte de la familia de este señor que [dicen] que todo es mentira. Ustedes saben que un chico con autismo no miente y dicen las cosas tal como son”, dijo.

“El día de ayer [miércoles] he ido a solicitar las cámaras [Gesell] y la familia me agredió. La mamá de este joven me agredió físicamente, empujándome. El día de la detención a este señor [lunes] he tenido que llevar a mi hijo para que le hagan el examen y al momento de salir empezaron a insultarlo que era un homosexual y un retrasado”, dijo.

El noticiero precisó que el sujeto permanece detenido en la Depincri de San Miguel no por esta denuncia sino por un caso de drogas.