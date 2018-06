San Miguel: Se metió a robar a una pizzería y se comió todo lo que había al no hallar dinero [VIDEO y FOTOS]

Se metió a robar a una conocida pizzería de San Miguel pero al no encontrar dinero en efectivo, decidió comer y beber a sus anchas, para luego destruir todo a su paso. Sin embargo, no contó conque la Policía Nacional lo detuviera in fraganti.



El hecho ocurrió en la víspera del Día del Padre cuando el sujeto, quien dice llamarse Paulo Alberto Segura Chávez , activó las alarmas de la pizzería Mamma Tomato, ubicada en la Av. La Marina, tras irrumpir en el local por una ventana de la planta alta.

Segura Chávez permaneció en el local por varios minutos en busca de dinero pero en vista que no halló nada, arrasó con los alimentos que habían en el refrigerador, informó América Noticias . Ni las bebidas alcohólicas se salvaron.



Cuando el auditor del local llegó junto a la Policía Nacional , el sujeto se hizo pasar por un trabajador del local pero al verse descubierto, intentó huir inútilmente por la azotea pero fue capturado.

San Miguel: Se metió a robar a una pizzería y se comió todo lo que había al no hallar dinero

El sujeto, quien habría actuado solo, poco parecía importarle haber sido atrapado con las manos en la masa y dijo que ‘si era por sus hijos, no le avergonzaba robar’. Esposado y con el rostro derrotado, el sujeto fue llevado hasta la comisaría de San Miguel .



Un juez será quien decida el futuro legal de Paulo Alberto Segura Chávez por haber irrumpido en propiedad privada y destruido miles de soles en equipos del local, además de los insumos que devoró en su afán por llevarse lo que pudo del frustrado atraco.

