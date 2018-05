San Miguel: Policía Nacional controló motín en 'Maranguita'

Policía Nacional controló el motín que se registró en el centro de rehabilitación juvenil conocido como 'Maranguita ' en San Miguel, según informa en su cuenta de twitter el Ministerio del Interior (Mininter ).



"Policía del Perú controla el motín de los internos del centro de rehabilitación juvenil conocido como ' Maranguita '", se lee en la referida red social del Mininter .



A la vez, el Mininter precisa que a ' Maranguita ' han acudido 92 agentes: 20 del SOES Oeste, 48 de USE ÁGUILAS Y 24 de USE de Salvataje. Igualmente apoyan 5 patrulleron y 10 unidades motorizadas.



Incluso comandante de los Bomberos, Lewis Mejía dio cuenta que desde las 2:15 p.m. su personal sofocan el incendio en el centro de rehabilitación juvenil 'Maranguita', para lo cual se han hecho presente 4 unidades en el lugar y dos autobombas (una unidad de rescate y una ambulancia).



' Maranguita ' alberga a 953 jóvenes infractores cuando solo tiene capacidad para 560. Es decir, hay una sobrepoblación de 70%. Como ocurre con otros centros de rehabilitación del país, su infraestructura no es la adecuada porque funcionan en albergues antiguos. El local fue construido con otros fines en 1902 y en 1945 comenzó a funcionar como correccional.



