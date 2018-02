San Miguel: Vecinos exigen cerrar Maranguita por problemas de inseguridad

Los vecinos que viven en los alrededores del Centro de Reclusión Juvenil Maranguita en San Miguel realizaron una bulliciosa protesta exigiendo a las autoridades que retiren del distrito este lugar, donde hace unos días se realizó una reyerta.

Con pancartas en manos con frases como: ' Maranguita perturba a los vecinos', 'PPK, escucha queremos vivir tranquilos', 'Fuera Maranguita', entre otras, los pobladores de la avenida La Paz, La Costanera y demás, señalaron que es imposible estar tranquilos con este lugar, donde a cada semana se produce un incidente que solo los mantiene en zozobra permanente.​

"Es imposible convivir así. Nosotros tenemos hijos y padres adultos. Es terrible que este lugar esté en medio de una zona urbana. No podemos seguir así. Saquen este lugar de aquí cuanto antes", precisó Mario, un vecino de La Paz.



Pero no es todo, según los vecinos, el problema no solo es por las constantes reyertas dentro del penal, sino también por los escándalos que se producen en las afueras de este lugar, donde a veces, las visitas se agarran de los pelos o se insultan.



"Vienen gente de mal vivir por acá. No podemos vivir tranquilos. Le pedimos al presidente que se ponga en nuestro zapato", comentaron. Los vecinos esperan que esta vez sí haya una respuesta positiva a sus pedidos, pues viven reclamando el traslado de Maranguita desde hace muchos años atrás.