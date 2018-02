San Valentín: el 39% no celebrará este día por esta razón

No todos celebrarán San Valentín hoy. ¿Por qué? Hay muchas razones. Si bien el 73% de limeños mayores de edad tienen una relación romántica, solo el 63% celebrará San Valentín este miércoles. ¿Y los demás?



De acuerdo con el último sondeo de El Comercio-Ipsos, el 36% no hará nada en esta fecha, mientras que el 22% acepta que celebrará el Día del amor y la Amistad solo "por costumbre".



El 39% de encuestados señaló que no festejará este día porque es una fecha comercial. Otro grupo (28%) confesó que prefiere gastar el dinero en otras cosas y el 5% porque todos los locales se encuentran llenos.



Los que sí celebrarán. El 71% dijo que celebrará el día de San Valentín porque se trata de una fecha "para compartir".



¿Dónde conocieron a sus parejas? El 25% dijo que conoció a su actual pareja en el trabajo, el 16% la conoció en el barrio, el 14% en el colegio, universidad o instituto y el 8% a través de amigos.