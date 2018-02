San Valentín: Cámara escondida prueba la confianza de las parejas con experimento de ‘la amante despechada’

Ya faltan pocos días para San Valentín y las parejitas se muestran más acarameladas que nunca en los parques de nuestra capital. Besos, abrazos, caricias y muchísimo amor se siente en Lima, aunque un solo detalle o traición podría empañar la celebración del Día de los Enamorados.

Para probar cuánta confianza se tienen el uno en el otro, reporteros del programa de Panamericana Al Sexto Día salieron a las calles para realizar un original experimento. Al visitar los parques más populares de Lima se toparon con los conejillos de india perfectos: jóvenes enamorados a puertas de San Valentín.

Mientras una parejita disfrutaba de su amor en el parque, una actriz se acercó hasta donde estaban para reclamarle al novio su supuesta infidelidad. ‘¿Es en serio? ¿Desde hace cuánto tiempo me estás sacando la vuelta?’, le dice la actriz. ‘Usted está loca’, responde el joven frente a su iracunda pareja.

Pero no solo los novios fueron troleados por las cámaras escondidas de Al Sexto Día. Según se ve en el experimento de San Valentín, un joven actor también le reclamó a una chica que estaba con su enamorado. ‘Me dijiste que estabas en tu casa, me lo vas a negar todavía. Conoces a mi papá, conozco a tu papá. No sé qué haces con este chico revolcándote’, dice el actor frente a la mirada asesina de la pareja de la joven que se ríe nerviosa.

En otro momento de la nota de Al Sexto Día, una reportera se acerca a una pareja de jóvenes extranjeros y les pregunta si tienen las claves de sus celulares. Ambos responden que no y la periodista los reta a revelarla ya que ‘no tienen nada que ocultar’.

El venezolano muestra su clave de celular y rápidamente le quita el teléfono a su novia para borrar conversaciones. La joven le arrancha el Smartphone y su rostro desencajado le augura nuevos problemas al novio. Y es que el mensaje de una mujer sembró la duda sobre su relación en pleno programa.

Experimento para probar la confianza de las parejas a vísperas de San Valentín. Video: Al Sexto Día / Panamericana

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.