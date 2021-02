Lima se rindió a los flechazos de Cupido y, pese a la cuarentena, muchos salieron a parques y calles expresándose su amor, y para comprar flores, globos y otros detalles por ‘San Valentín’.

Hasta hubo larga cola para entrar al Mercado de Flores del Rímac, de donde decenas de varones salían con románticos arreglos con frases como ‘Eres mi único amor’, ‘Te amo’, ‘Cada día que pasa te quiero mucho más’, ‘Me gustas mucho’, ‘Feliz San Valentín’, ‘Te quiero de aquí a la luna y de regreso’, ‘Te amo princesa’, y muchos más.

En recorrido, Trome observó que, en diversos distritos, las mascarillas no fueron obstáculo para las miradas cómplices de las parejitas, agarraditas de mano, apapachos y selfies, no solo entre parejas jóvenes sino entre los más maduritos. Aunque, a la vez, hubo muchos otros que no solo no acataron la cuarentena sino que tampoco, el uso de la mascarilla.

Fotos: Grupo El Comercio / @photo.gec





PARQUES Y CALLES

Los parques fueron puntos favoritos de varios tortolitos, algunos a pie, otros en bicicleta y hasta en patines. Así llegaron al Parque de la Amistad (Surco), Parque Mariscal Castilla (Lince) y otros.

En Miraflores, una parejita caminaba usando mascarillas en las que se leía ‘Más amor, por favor’. En el jirón de la Unión, una joven un tenía casi todo su cuerpo cubierto por el enorme oso panda de peluche que cargaba.

Otros se desplazaban llevando globos gigantes en forma de corazón y de osos, o una rosita roja envuelta en papel celofán, y así iban a pie, en buses, taxis o mototaxis.

Fotos: Grupo El Comercio / @photo.gec

LOCURAS DE AMOR

En este San Valentín no faltaron las sorpresas de amor. El 'corazón loco' llegó para sorprender a Rocío de parte de su amado Zolín. (Leandro Britto / Trome)

Y sin salir de casa, tampoco faltaron las sorpresas ‘a delivery’ en esta cuarentena. Una de ellas fue en La Victoria, para Rocío de su amado Zolín, ambos gamarrinos golpeados por el cierre de sus negocios, pero celebrando esta fecha especial y el cumpleaños de ella.

Es así que, aún soportando el sofocante calor, un gigante muñeco de ‘corazón loco’, cargado de regalos, globos y otros detalles, llegó llevándole esa ‘locura de amor’, además de música y romántico mensaje, que la emocionó y llenó de alegría a los niños de la pareja.

SEPA QUE:

*Florerías como Rosatel tuvieron afuera muchos motociclistas de Rappi, Glovo y otras apps para entregas a domicilio.

*Otros disfrutaron serenatas virtuales, como las de Carlos Guzmán y los Embajadores Criollos.

*En mercados de abastos de pasadita’ vendían chocolates, globos y peluches.