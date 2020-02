Solteritos, sin compromiso, pero no solos. Según cifras consultadas al Instituto Nacional de Estadística (INEI), en Lima, la soltería es el estado civil que predomina (31%) y en Perú más de 5 millones, mayores de 18 años, están solteros, especialmente hombres.

¿Cómo viven el amor en fechas como ‘San Valentín? “Ser soltero se está volviendo una tendencia más global. Cada vez son menos los matrimonios y mayores los divorcios. Pero una cosa es ser soltero y otra solitario”, dijo a Trome la psicóloga clínica y psicoterapeuta Juliana Sequera.

Hay solteros por elección, deciden por voluntad no tener pareja o compromiso, centran su vida en sus sueños, metas, lo profesional, estudios, viajar y otras prioridades, y se sienten realizados, lo disfrutan. “No es que carezcan de habilidades para relacionarse, no sepan amar o estén carentes de amor. No tienen prisa por tener pareja y tampoco se niegan si en el camino aparece”, añadió Sequera.

Otros son solteros solitarios, con vacío emocional. “No tienen claro por qué no tienen pareja, pero añoran a alguien que los acompañe o pasan de relación en relación, viviendo ‘el momento’, sin proyección por miedo al compromiso y al fracaso. Ahí entran los ‘amigos con derechos’, los solteros de la adolescencia eterna”, manifestó la especialista.

PRESIÓN SOCIAL

Agregó: “Hay mucha presión social por casarse y tener hijos, pero tener pareja es opción, no obligación. Preferible ser soltero por elección que divorciado por frustración. El soltero feliz no tiene malestar emocional, sentimental ni reclamo hacia él ni a la vida. En este San Valentín, celebren el amor universal y a sí mismos (aceptación), compartan con amigos, regálense experiencias que les hagan sentir bien. No caigan en consumismo, presión ni depresión”.

SEPA QUE...