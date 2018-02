San Valentín: Mujer recibe balazo en la cabeza en pleno patio de comidas en Comas

Cuando celebraba el Día de San Valentín, junto a su esposo e hijo de a penas un año y medio una mujer fue impactada por una bala perdida en la cabeza. El hecho ocurrió increíblemente dentro del patio de comidas de Plaza Vea, en Comas.

Yolvi Buendía Vilcapoma (28) no entendía que le había pasado. Ella solo atinó a decirle a su esposo: "gordo, me duele la cabeza". Su esposo, Jhon, inmediatamente la auxilió, sin embargo, hasta ese momento, no sabían que se trataba de una bala.

"Le apreté la cabeza, porque sangraba, no sabíamos de qué se trataba. Solo escuchamos un ruido estruendoso y luego mi esposa me dijo: gordo, me duele la cabeza. La llevamos al tópico primero y luego la trajimos a la clínica Jesús del Norte", contó nervioso.

Una vez en la clínica, los médicos de emergencia señalaron que lo tenía Yolvi en su cabeza era una bala. Pese a lo urgente de la situación, la joven madre tuvo que esperar 4 horas para ser atendida, denunció el esposo. "Han han tenido acá abajo, recién ahorita porque está la prensa la han subido a UCI, pero ahora no llega el médico especialista. Son más de 4 horas", dijo.

MILAGRO. Por la mañana, los galenos lograron extraerle la bala a la mujer, la cual se había instalado en la parte capital de la cabeza, es decir que no dañó ninguna parte del cerebro.



Ya más tranquilo, Jhon, contó a América Noticias, que pasó un suplicio al querer poner la denuncia por lo ocurrido. "Fui a la comisaría de la Pascana y me dijeron que quien debía hacer la denuncia era el policía de la clínica, y luego éste policía nos dijo que le correspondía a la Pascana. Me pelotearon.", contó.



El día de San Valentín, el local estaba lleno de parejas y familias que salieron a festejar. Esta bala pudo caerle a cualquier persona. Ahora se investiga de dónde vino la bala.