¿Sabía usted que Cupido, Amor, Te quiero, Prometido, Esposo y hasta Beso son nombres de algunos peruanos? Pues así es. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en nuestro país, muchos padres de familia decidieron llamar a sus engreídos con estos singulares nombres.



Según dicha institución, en el Perú hay 4 personas que se llaman ‘Sincero’, 3 ‘Celos’, 2 ‘Cupido’, 2 ‘Confianza’, 2 ‘Amigo’ y otros ‘Querer’, ‘Mi amor’, ‘Esposo’, ‘Prometido’, ‘Te quiero’, ‘Cariñoso’, ‘Besito’ y hasta ‘Amorcito’



Pero eso no es todo, pues también hay 'Pasión' (9), 'Mi CIelo' (10), 'Amistad' (10), 'Casanova' (12) y 'Amore' (12). En la lista también aparecen, 'Ternura' (13), 'Amante' (17), 'Amoroso' (21) y 'Beso' (23).



No podía faltar en la lista de nombres alusivos a la fecha, los peruanos que se llamen 'Valentín', 'Felicidad', 'Feliz', 'Amor', 'Caricia' y 'Afrodita'.



HISTORIA



Cada año, los 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad en todo el mundo. En esta fecha se conmemora el nacimiento del cura Valentín quién hace varios siglos atrás desafió al imperio romano y casó a muchos jóvenes destinados a la guerra, con sus amadas. Algo que estaba prohibido, pues se creía que los casados no rendían igual en el campo de batalla. Esto le costó la vida a Valentín.