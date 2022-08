‘Soy una payasita emprendedora y luchona’, así se define Carmen Álvarez (43) , una mamita de cuatro hijos que empezó confeccionando mascarillas y trajes de bioseguridad (mamelucos) durante la pandemia para generar un ingreso económico. Ahora su taller creció y hace polos publicitarios y casacas de promoción escolar. Pero eso no queda ahí, ella también ofrece shows artísticos con sus títeres y cuentacuentos como la payasita ‘Sanguchita’, en albergues para niños y adultos mayores, incluso en las zonas altas de Villa María del Triunfo. Entre sus tantas actividades se hace un tiempo para promover el empoderamiento femenino a través de la machita caporal.

Carmen, haces de todo…

Ja, ja, ja… Me busco oportunidades para salir adelante y hacer lo que más me gusta. Confeccionaba mis títeres para mis shows y cuando llegó la pandemia todo se canceló. Como tenía tela en mi pequeño taller de costura, me puse a hacer mascarillas y trajes de bioseguridad para vender en las calles. Ahora la situación ha cambiado y estoy haciendo polos publicitarios y casacas de promoción.

¿Has llevado talleres de costura?

Claro, estudié patronaje industrial y seguí otros cursos de confección.

¿Hace cuánto tiempo eres la payasita ‘Sanguchita’?

Unos siete años, me bautizaron con ese nombre durante un pasacalle de payasitos en Chorrillos. Me gustó el nombre y así me quedé (risas).

Desde adolescente has hecho labor social…

Sí, me gustaba visitar albergues y zonas vulnerables, y llevar mucha alegría a la gente. Voy con mi traje colorido y mis fieles compañeros: mis títeres.

Le gusta ser una machita caporal porque gracias a esta danza se empoderan las mujeres. Foto: Trome.

¿Y cómo decides ser una machita caporal?

Empecé bailando marinera, luego me convertí en una machita caporal. Me gusta porque gracias a esta danza se empoderan las mujeres. Con mi traje he ido a pasacalles e incluso festividades como la de la Virgen de la Candelaria. Además, esta pasión la comparto con mi hija mayor.

¿Ella también baila?

Sí, le gusta y ambas nos hemos presentado juntas. También enseño a bailar esta danza, en la zona de Tablada de Lurín he formado un grupo de machitas con unas veinte jovencitas.

Inculcas la labor social en tus hijos…

Es importante promover esta labor en los chicos para que crezcan conociendo la realidad del país y aprendan a ser solidarios.

¿Cómo haces para dividir tu tiempo entre todas tus actividades?

Solo me organizo (risas). Cuando haces lo que te gusta no sientes cansancio, lo haces con gusto porque son tus pasiones.

¿Dónde te encuentran?

En Facebook estoy como: Carmen Alvarez y Escuela de Arte y Cultura A&C.

Ahora confecciona títeres, polos publicitarios y casacas de promoción escolar. Foto: Trome.

