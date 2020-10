El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, fue intervenido esta madrugada por agentes de la Policía Nacional del Perú por protestar junto a vecinos en pleno horario de inmovilización social, en el marco de estado de emergencia por coronavirus. La manifestación responde al rechazo de las obras de acondicionamiento del mercado temporal ‘Tierra Prometida’, para el traslado de comerciantes de La Parada.

En imágenes difundidas por América Noticias se muestra cuando el burgomaestre es retirado del grupo de protestantes y es trasladado a un vehículo policial junto a otras personas para ser llevados a la comisaría del distrito.

Luego de tres horas el burgomaestre fue liberado y sancionado con una multa por incumplir con el toque de queda. “Es una infracción por pasar supuestamente el horario. Soy autoridad. Si hubiera cometido una falta, si estuviera ebrio o una fiesta, totalmente bien merecido, pero no es. Yo estoy defendiendo la salud de mis vecinos y lo único que estaba haciendo era esperar al fiscal”, dijo.

Nole denunció abuso de autoridad y agresión física. Anunció que paralizará las obras al sostener que los encargados no cuentan con licencia de construcción.

“A mí me han golpeado, me metieron una patada y a la fuerza me metieron. Igualmente lo hicieron con funcionarios y personal. Lamento la incapacidad del alcalde Jorge Muñoz porque no tiene la capacidad de resolver un problema que es de su gestión”, contó Nolé.

El alcalde de Santa Anita también se pronunció en contra del traslado de comerciantes de La Parada (La Victoria) y anunció que exigirá la paralización de las obras en la zona conocida como ‘Tierra Prometida’, que iniciaron esta madrugada por parte de la Municipalidad de Lima.

“Nosotros como autoridad, más tarde, vamos a hacer nuestra función de acuerdo a nuestra competencia. El terreno se va a clausurar. Le pedimos al fiscal de prevención del delito esté ahí porque es la competencia que nos dan. No tiene la licencia de funcionamiento, no pueden hacer ningún movimiento si no tienen la licencia de construcción”, añadió.

A esta hora un gran número de agentes de la Policía Nacional resguarda los exteriores del Gran Mercado Mayorista de Lima y de la ‘Tierra Prometida’ para evitar posibles enfrentamientos.