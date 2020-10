El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, respondió al burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, e indicó que no pretende mostrar una actitud contraria con las autoridades, sino que desea que se atienda a la demanda de los vecinos del distrito mencionado, más aún, en tiempo de pandemia por el COVID-19.

“No es que esté en contra de las autoridades, creo que como autoridad salgo en defensa de una población que velo por la salud y tranquilidad de todos mis vecinos, más aún en los momentos más difíciles. Alrededor (de Tierra Prometida) hay zonas urbanas y al costado hacia la Carretera Central, tenemos las 150 hectáreas de cemento y lo que le hemos pedido es que haga un parque temático y que sea oxígeno para los vecinos y para los comerciantes”, declaró José Luis Nole en diálogo con TV Perú.

El burgomaestre de Santa Anita añadió que conoce la situación real de los vendedores y que no es una terquedad oponerse a que los comerciantes de La Parada sean trasladados a ‘Tierra Prometida’.

“Desde que ingresé y, ahora, en estado de emergencia, no descanso, trabajo día y noche, yo sí salgo al campo y sí conozco la realidad, lo que es el comercio, quizás usted no lo conoce. De repente dirigir los destinos del distrito de Miraflores y luego pasar a Lima Metropolitana, yo sí conozco el tema de los mercados y del comercio ambulatorio, esa es la posición, no es una terquedad”, acotó.

Ante esto, Muñoz señaló que la situación no es crear discrepancias entre las autoridades, sino buscar una solución para los 2.800 comerciantes de La Parada.

“No se trata de generar una polémica, sino soluciones. Nosotros hacemos que las promesas se conviertan en una realidad, se les dijo a los comerciantes de La Parada que el trasladado es acá, a ‘Tierra Prometida’”, declaró Muñoz.

Por último, ambas autoridades ediles se comprometieron en retomar el diálogo en beneficio de los comerciantes y de los vecinos de Santa Anita.