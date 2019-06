Santa Anita: Captan brutal atropello a dos mujeres que estaban sentadas en una vereda y sueltan al conductor

Cámaras de seguridad del distrito de Santa Anita captaron el brutal atropello a dos mujeres que conversaban sentadas en la esquina de la calle César Vallejo. Según denunciaron a ATV Noticias, el conductor responsable del accidente estaba borracho.



Tal y como se ve en las imágenes, las dos amigas conversaban tranquilamente sentadas en la vereda cuando aparece el auto de César Enrique Ponce Polinar y las embiste brutalmente.

Carmen Astocóndor pudo reaccionar a tiempo y se lanzó a la pista, pero su amiga, Lorena Valdivia, se llevó la peor parte. Cuando la primera mujer pudo levantarse, vio a su compañera tendida en el piso: el auto le había pasado por encima de la pierna izquierda.

Según el testimonio de la víctima, el sujeto responsable del accidente intentó darse a la fuga pero un vecino lo retuvo hasta que llegó a la Policía. Asimismo, aseguró que estaba borracho, aunque el examen que le practicó la Policía arrojó que no había bebido alcohol.

Carmen Astocóndor puso la denuncia en la comisaría de Santa Anita, mientras que su amiga fue trasladada a un centro médico. Según la mujer, los agentes soltaron al sujeto y le avisaron que su denuncia no procede porque 'no hay pruebas' y que no pasaría a Fiscalía.

Asimismo, contó que el responsable del accidente le dijo a la Policía que un camión empujó su auto, aunque no aparece otro vehículo en las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, reveló que escuchó que le decía a su padre que había pestañeado por un momento.