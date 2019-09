Santa Anita: Comerciante denuncia que pareja de extranjeros le robó 7 mil soles, del interior de su puesto | VIDEO

La comerciante Victoria Tito denunció ante Panamericana TV, que una pareja de venezolanos que tenía trabajando en su negocio le robaron 7 mil soles, pese a que ella los ayudó y les brindó toda la confianza enSanta Anita.



Según lo manifestado por la comerciantes, estos venezolanos responden a las identidades de Douglas Joneike Osorios y su novia Darlenis Alexandra Padron.



La víctima comentó que les brindó la mano a estos trabajadores, sin imaginar que iban a pagarle de malas maneras.

"Les he pagado, les he dado la mano, les he abierto las puertas de mi casa, de mi negocio, no entiendo porque han hecho esto", comentó la agraviada.



Los venezolanos fueron captados por las cámaras de seguridad cuando salían de este establecimiento de Santa Anita, aparentemente con lo sustraído.

Enterado del robo, la víctima acudió a la vivienda del trabajador en Santa Anita y se dio con la ingrata sorpresa que ya no vivía en el lugar.



Finalmente, la comerciante les suplicó a ambos venezolanos que le devuelvan el dinero y que no tomará represalias contra ellos.