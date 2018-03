Denuncian extraña desaparición de estudiante de enfermería que estaba a punto de presentar su tesis

¡Ayuden a encontrarla! Una mujer busca desesperadamente a su hija de 22 años, que desapareció el último martes en Santa Anita , cuando se dirigía a la casa de su tía. Se llama Lesly Bejares Cruz, estudiaba enfermería y estaba a punto de presentar su tesis.



Su mamá Yuly Cruz contó que el día que desapareció se fue a trabajar como todos los días y le dejó cinco soles a la joven para que se vaya donde una de sus hermanas, en el mismo distrito. “Tenía que ir a la casa de mi hermana, nunca fue. Salió de mi casa, dejó la puerta semiabierta y no aparece”, indicó.



Agrega que Lesly no era muy sociable y tenía cierta obsesión por el Facebook. “No salía de la casa, yo me sentía mal, porque mi hija 22 años estaba metida, encerrada”, asegura. Por eso, teme que haya sido captada por una mafia de tratantes a través de las redes sociales.



Denuncian desaparición de estudiante de enfermería

"Hijita linda, ¿donde estás? Mamita regresa, yo te quiero, te amo" , dijo la desesperada mujer entre lágrimas en una entrevista para América Televisión. Sus vecinos están ayudando a buscarla y señalan que es una chica tranquila y carismática.



Según Yuri, las autoridades no le hacen caso. “Cuando acudí a la comisaría de Vitarte, no me recibieron la denuncia, se rieron y me dijeron que tiene 22 años…En la sede central de la Dirincri de España, el jefe me dijo que ‘ha desaparecido porque ha querido y si algo le pasa es problema de ella”, manifestó.



En Facebook, su mamá, familiares y amigos compartieron fotos de la joven, indicando su desaparición. En una de las imágenes, se ve a Lesly en la última marcha de ‘ Ni Una Menos ’, con una pancarta que decía ‘La violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios. ¡Basta ya!’. Si alguien conoce su paradero, llamar a los números 949-307-420 y 933-271-332.