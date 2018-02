Santa Anita: Hermanas de 14 y 13 años salieron de su casa y ahora están desaparecidas [VIDEO]

Dos hermanas de 14 y 13 años fueron reportadas como desaparecidas este viernes. Se trata de Zaraí y Gloria, quienes salieron de su casa el miércoles 22 de febrero y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.



Las adolescentes son huérfanas y desde hace cinco años viven con su familia materna en Santa Anita. Sus familiares señalaron que las menores abandonaron la casa sin llevarse nada.



El tío de las menores contó que ese mismo día les llamó la atención por sus bajas calificaciones en el colegio. Esta situación molestó a las niñas, por lo que no se sabe sí decidieron irse por ello o inducidas por alguien más.



Sus familiares se mostraron preocupados por los contactos que la hermana mayor, Zaraí, tenía en Facebook. "De las conversaciones en Facebook no sabía nada si no fuera por una de sus amigas que me dice que está preocupada por mi sobrina", dijo el tío de la menor.



La amiga de Zaraí le proporcionó una fotografía donde la adolescente aparece junto a un joven, quien sería su enamorado. "El muchacho portaba armas y a cada rato cambiaba de carros (...) la recogía del colegio", contó el familiar citando a la amiga de su sobrina.

Hermanas de 14 y 13 años desaparecidas.