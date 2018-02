Santa Anita: Joven de 16 años ingresó a la UNI en el primer puesto [FOTOS]

La humildad no es obstáculo para triunfar. Juan Taco López (16) vive en las faldas del cerro ‘Nocheto’ de Santa Anita, una zona donde lo que abundan son las carencias. Pero él venció las adversidades y logró ocupar el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en la modalidad de mejores alumnos de los colegios.



Su padre es taxista y su madre vende abarrotes en un puesto del mercado. Ambos son de Ayacucho y están orgullosos.



Lourdes López, su mamá, dijo que Juan estudia más de 12 horas al día y no se cansa. Procura darle una alimentación sana, donde resalta el jugo ‘7 semillas’ (quinua molida, cebada, trigo, maca, habas y maíz blanco).



“Mis padres, mi hermano y yo estamos muy emocionados. He decidido estudiar Ingeniería Industrial y viajar al extranjero para prepararme más”, dijo el feliz ‘cachimbo’ a Trome. Agregó que se considera un ‘chancón’, pero no un genio.



“Todos estamos muy orgullosos, desde que entró al grupo de selección de matemáticas, sabíamos que sería un grande”, dijo su tutor, Ángel Romero, del colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita.



Sepa que...



* Ha ganado más de 50 medallas en diferentes concursos.

* Desde niño se inclinó por los números y le gusta el fútbol.

* La UNI hará hoy un reconocimiento a los primeros puestos del cómputo general. (Nathalie Salazar)