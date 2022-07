Víctor Andrés Fallen Merino, quien es acusado de arrancarle parte de la oreja al vigilante José Cárdenas, dio su versión de cómo sucedieron los hechos. Además, reveló que él no dio el primer golpe y que todo se trató de una confusión.

En diálogo a ATV, el joven contó que él había estado discutiendo con su enamorada Claudia Catalina Custodio porque ella quería salir a comprar sola en horas de la madrugada. Señala que él nunca la agredió y que no estaban ebrios.

“Claramente se ve en los videos que obviamente sí, estábamos discutiendo con mi pareja. Era una discusión verbal, en ningún momento se ve en las cámaras que yo la agredo. Ella estaba ofuscada, molesta conmigo. En ningún momento la he agredido”, indicó.

Joven denunciado de arrancar oreja a vigilante se defiende: ‘Me propinó el primer golpe en la cara’ | VIDEO

Explicó que su pareja estaba ofuscada, pero que al final terminaron por tranquilizarse. Sin embargo, los vigilantes que se encontraban en la zona, que vieron la escena, decidieron intervenir al creer que la mujer estaba en peligro.

“Ella quería salir sola porque estaba molesta conmigo. Es cuando corro y me pongo delante de ella, trato que no siga avanzando porque la calle es peligrosa y yo no la puedo exponer de esa forma. Ya estaban calmadas las cosas, le dije que se tranquilizara. Es cuando el vigilante se acerca, que no creo que sea la forma correcta, y empezó a decir ‘circulemos, que no podía hacer bulla’”, señaló.

“Yo le dije: ‘estamos conversando’. Vivimos dentro de la urbanización, porqué nos vamos a retirar’. Al momento de cruzar se ve en las imágenes como el segundo vigilante nos mira”, añadió Claudia Catalina.

Tras aclarar que ambos vivían en la urbanización Portada de Ceres, en Santa Anita, ambos jóvenes procedieron a retirarse, sin embargo, Víctor Andrés comenta que el vigilante comenzó a insultarlo y a decir que había agredido a su pareja.

“Salimos y es cuando el segundo vigilante que voltea y me empieza a insultar y decirme que la estaba agrediendo. Entonces va con la intención y me propina el primer golpe en la cara. Tengo una fractura del hueso de la nariz. Tengo una herida abierta con 15 puntos en la parte superior de la ceja producto de esta agresión”, denunció.

Indicó que, si bien mordió la oreja de José Cárdenas, fue en defensa propia ya que él también salió agraviado. “Faltan videos, no sé por qué han salido video editados, cortados”.

Vigilante requiere cirugía

Por su parte, el vigilante José Cárdenas indicó que fue el joven quien inició la gresca y le mordió la oreja izquierda, cercenando parte de ella.

Él acabó ensangrentado y ahora requiere una cirugía urgente que costaría 30 mil soles. “Dicen que siga el proceso legal, no se quieren hacer responsables, estamos indignados”, señalaron los vecinos de la mencionada urbanización.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministro de Salud, Jorge López, informó que el uso de mascarillas en espacios abiertos vuelve a ser obligatorio a nivel nacional tras el aumento exponencial de los contagios en las últimos semanas. Conoce todos los detalles.