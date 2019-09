Robaron máquinas de taller valorizadas en 50 mil soles que dueño había comprado con préstamo y aún no paga

Cámaras de seguridad registraron el accionar de unos ladrones que ingresaron a un edificio a robar máquinas industriales de dos talleres de costura. El hecho ocurrió el pasado viernes en la madrugada en la calle Cusco, en el distrito de Santa Anita.

Según Latina, los hampones se llevaron siete máquinas industriales valorizadas en 50 mil soles de dos talleres de costura que funcionan en el tercer piso del edificio.

Los inquilinos de los pisos anteriores no se habrían percatado del robo pese a que los ladrones se tomaron el tiempo para desmantelar las máquinas y bajarlas al primer piso, donde tres vehículos esperaban para llevarse el botín, informó el citado medio.

En las imágenes difundidas se aprecia cómo los delincuentes meten las máquinas dentro de un vehículo alrededor de las 4 de la madrugada. Se observa un auto blanco y luego otro color negro, en donde se llevan lo robado.

Uno de los dueños de los talleres contó que los hampones ingresaron a su local luego de forzar la puerta enrollable de una cevichería que funciona en el primer piso. "Ahorita estoy preocupado por que las máquinas que me robaron las saqué con un préstamo y no lo he terminado de pagar todavía", precisó.