Santa Anita: Sujeto en su carro arrastra a un perro atado del cuello | VIDEO

Un sujeto a bordo de su vehículo arrastró por varios metros a un perro atado del cuello con una soga, sin ningún tipo de remordimiento. Este indignante hecho ocurrió en Santa Anita , según ATV+.

En las imágenes grabadas se observa al animal aturdido, exhausto y tendido en el suelo. Además, un motociclista se acercó a increparle al conductor; sin embargo, este lo ignora y pretende avanzar con el can.

Segundos después, otras personas que circulaban por la zona, también se acercan hacia el chofer para pedirle que suelte al animal. Luego de algunos minutos, el motociclista logra liberarlo.

(Video: ATV+/ Tatiana Huarcaya)

En el colmo del cinismo, el conductor afirma que el perro no es suyo y que no quiere subirlo a su carro, porque se encontraba sucio, pero el vehículo no lucía muy limpio.



Debido a la ausencia de los agentes de la Policía Nacional (PNP) y personal del serenazgo de Santa Anita, el sujeto huye a bordo de su vehículo.

Este nuevo caso de maltrato animal ha generado gran indignación a través de las redes sociales.



Diversos usuarios piden el pronunciamiento de las autoridades correspondientes a fin de identificar al conductor y sancionarlo por este cruel acto.