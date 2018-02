El alcalde del distrito de Santa Rosa, Carlos Arce Arias (47), ‘Metralleta’, quien fue detenido por ser cabecilla de una banda de traficantes de terrenos y sicarios, se daba la gran vida con dinero mal habido. Amasó una fortuna de 20 millones de soles y durante la captura, la policía le incautó 40 mil soles a su banda.



Según las pesquisas, que se iniciaron en el 2016, a través de este ilícito negocio, esta mafia invadía terrenos y luego los vendía. El burgomaestre ordenaba obras de pistas y veredas para que dichos predios adquieran mayor valor.



Durante el megaoperativo de la madrugada del miércoles 31 de enero, fue atrapado Jesús Linares Yuncor (39), ‘Linares’, sindicado como uno de los financistas de la mafia. En su vivienda se incautó la mayor cantidad de dinero.



‘Linares’, en coordinación con el alcalde, promovió la invasión en un terreno del Estado donde formó la Asociación de Vivienda ‘Nueva Ciudad Ecológica Santo Domingo’.



Detienen a alcalde de Santa Rosa por integrar organización criminal

Carlos Arce residía en un edificio de tres pisos, en un terreno de 600 metros cuadrados, donde se incautaron dos vehículos. Debajo de los colchones de la cama los detectives encontraron gran cantidad de documentos.



Se informó que ‘Metralleta’ y los integrantes de su organización criminal permanecerán detenidos 15 días y se les imputan los delitos de tráfico de terrenos, tenencia ilegal de armas, explosivos y municiones, delitos contra la tranquilidad pública y falsificación de documentos.



Para no dejar escapar la alcaldía y debido a que no podía ir a la reelección, Carlos Arce iba a lanzar en las próximas elecciones municipales a uno de sus dos hermanos, Jhony o Walter, para sucederlo. Ambos están no habidos.



‘PITUFO’ EN LA BANDA

El exintegrante de la banda ‘Los Destructores’, Jesús Uscuvilca Patiño, ‘Pitufo’, según la policía, sería integrante de la red mafiosa liderada por el detenido alcalde de Santa Rosa.



Las investigaciones indican que ‘Pitufo’ es parte del brazo armado de ‘Los Malditos de Santa Rosa’.

