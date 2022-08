Es el mes de Santa Rosa de Lima y además de los actos oficiales hay novedades para los millones de devotos en el mundo. La santa limeña estrena cuenta de TikTok , tiene también otras redes sociales, se puede visitar su santuario en la avenida Tacna para asistir a misa y dejar cartas en el Pozo de los Deseos.

“Tendremos misas por ella a las 7 de la noche, también se transmiten vía Facebook Basílica Convento de Santa Rosa de Lima . Habrá novena y el día central, 30 de agosto, la primera misa será a las 6 de la mañana y de ahí cada hora. La visita al Pozo de los Deseos está abierta. Ya están viniendo grupos de escolares con sus profesores, llevan sus cartitas, rezan y se van”, señaló a Trome fray Luis Enrique Ramírez, Prior del Convento Santuario de Santa Rosa de Lima.





Destacó que “Santa Rosa de Lima es un ejemplo a seguir, con su fe que se manifestaba en obras, poniéndose al servicio de los más sufrientes y necesitados. Eso nos invita a que nuestra fe no solo sea ritualista sino a ponernos al servicio y colaborar con generosidad y cariño con los que más sufren”.





Celebraciones por Santa Rosita. Devotos podrán participar de misas, charlas, procesiones y otras actividades. (Entrevista: Isabel Medina / Foto: Voluntariado Santa Rosa).

Redes al servicio

El padre Miguel Ángel Vassallo, párroco de la iglesia San Juan Apóstol de Pueblo Libre, dará hoy la charla ‘Los Misterios de Santa Rosa’ y señaló que tras la pandemia ahora valoramos más la presencialidad, pero con las redes sociales también se puede llegar a más personas y ayudar a que la devoción siga traspasando fronteras.

“Santa Rosa de Lima tiene correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter a cargo de voluntarios (The Mission), donde devotos de todo el mundo comparten muestras de su devoción. También recibirán cartas que se van a imprimir y llevar al Pozo de los Deseos (por ejemplo de personas que por estar enfermas, vivir lejos o en el extranjero no pueden ir al santuario). Además, ahora hay TikTok @santarositalima, porque el TikTok ya no solo es una red de entretenimiento sino que cada vez más gente lo usa como una herramienta para informarse, es práctico y se puede llegar incluso a público nuevo, especialmente jóvenes”, dijo a Trome el padre Miguel Ángel, asesor del grupo de voluntarios.

Julio Santos, miembro de The Mission y profesional a cargo de la comunidad online de Santa Rosita, detalló que el Facebook Santa Rosa de Lima supera los 113 mil seguidores, y en la cuenta de TikTok se compartirán videos, Himno de Santa Rosa, datos y curiosidades de la vida de nuestra santa limeña, frases y otros.

Estatua hiperrealista

Fray Luis Enrique Ramírez también nos detalló que desde este sábado 20 hasta fin de mes estará en el santuario de la avenida Tacna la imagen hiperrealista de Santa Rosa de Lima, elaborada por el destacado artista peruano Walter Huamán, conocido como Walt Wizard.

“Se ha hecho trabajo de investigación y reconstrucción histórica y real, apoyada en estudio forense de sus restos, técnica hiperrealista y la asesoría de fray Luis Enrique, para hacerla lo más real posible en rasgos físicos y vestimenta de la época”, precisó a Trome Walt Wizard, quien con su equipo ha logrado presentar a Santa Rosa como en su vida real, a tamaño natural, con su corona de rosas y rosario en sus manos.

Sepa que:

Es la primera americana declarada santa por la Iglesia.

Hoy habrá charla ‘Misterios de Santa Rosa’, a las 7:30 pm en la parroquia San Juan Apóstol de Pueblo Libre y se transmitirá vía www.youtube.com/padremiguelangelvp

a las 7:30 pm en la parroquia San Juan Apóstol de Pueblo Libre y se transmitirá vía www.youtube.com/padremiguelangelvp Hay correo santarosa.correo@gmail.com y WhatsApp 934 720 733. Allí también se puede enviar peticiones que se imprimirán y llevarán al Pozo de los Deseos.

santarosa.correo@gmail.com y Allí también se puede enviar peticiones que se imprimirán y llevarán al Pozo de los Deseos. El 27 de agosto habrá concierto de música sacra a las 4 pm. en el santuario de Santa Rosa de la avenida Tacna.

habrá concierto de música sacra a las 4 pm. en el santuario de Santa Rosa de la avenida Tacna. El 29 de agosto la imagen de Santa Rosa saldrá en procesión desde el Convento de Santo Domingo hacia la Catedral de Lima.

la imagen de Santa Rosa saldrá en procesión desde el Convento de Santo Domingo hacia la Catedral de Lima. El 30 de agosto se realizará Misa a las 11 a.m., en la Catedral de Lima y habrá procesión.

se realizará Misa a las 11 a.m., en la Catedral de Lima y habrá procesión. Para el ingreso al santuario el día 30 y visita al Pozo de los Deseos, habrá colaboración de laicos, de los Padres dominicos, de la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima para cuidar que se realice en orden y sin aglomeraciones.

Santa Rosa de Lima es Patrona del Perú, del Nuevo Mundo y las Filipinas, de las enfermeras y de la Policía Nacional del Perú, de Paraguay y de las Fuerzas Armadas de Argentina.

