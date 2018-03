¡Para no creerlo! Una cúster, cuyo chofer debe más de 2 millones en papeletas de tránsito sigue circulando libremente por Lima. Así lo pudo comprobar un reportero de Latina que salió en una incursión para encontrar a los infractores de tránsito más ‘faltosos’.

Según la transmisión del referido medio, el chofer del vehículo de placa B1I722 debe nada menos que 2 millones 167 mil soles. El infractor fue captado a la altura de la cuadra 22 de la avenida Arenales, en el distrito de Lince.

La cúster en cuestión cuenta con un total de 226 papeletas de 16 mil 600 soles cada una. Pero eso no es todo. No menciona en ningún lugar la empresa a la que pertenece, no cuenta con SOAT las luces posteriores están completamente destruidas.

Además, iba a excesiva velocidad por la avenida Arequipa, con la puerta abierta y con el cobrador con medio cuerpo al aire. Como es común en nuestra ciudad, la cúster recogía pasajeros en cualquier lugar, sin respetar los paraderos señalizados.

Pero aunque te pueda parecer indignante la desfachatez de este chofer, quizá la acción de la policía te moleste más. Y es que unas cuadras más adelante, antes de llegar a la avenida Javier Prado, las cámaras de Latina, que estaban detrás de la cúster en cuestión, captaron a una policía de tránsito distraída frente al infractor.

La agente policial, que supuestamente debería dirigir el tránsito y evitar faltas como la que cometió el chofer de esta cúster, estaba muy atenta a su celular mientras el vehículo circulaba con más de 2 millones de soles en multas.

Así como este caso, Latina reportó varios infractores más que manejan con total impunidad por las calles de Lima. Uno de ellos debía medio millón de soles y otro 700 mil soles en papeletas de tránsito.

