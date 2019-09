SBS: Estafan vía WhatsApp y Facebook con el cuento del préstamo

No existen en el sistema financiero y engañan a personas incautas, que con ilusión esperan acceder a un crédito. Once supuestas ‘empresas’ captan dinero del público sin estar autorizadas y ofrecen préstamos fraudulentos a través de internet y hasta por mensajes de Whatsapp y Facebook.



Esta nueva alerta fue lanzada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que advirtió a los ciudadanos tener cuidado. En este grupo existen al menos cuatro esquemas de negocio que no tienen permiso de dicha institución para captar dinero, como IMarketslive, M21 Element, Financika y Poloinvest.

Según Jorge Collazos, magíster en Finanzas y docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el banco es una institución que otorga créditos, puede hacer depósitos y tiene la libertad de hacer operaciones financieras, a diferencia de las cajas, financieras, cooperativas y otras, que presentan varias limitaciones.

SOSPECHOSAS



“No es fácil formalizar. Una empresa que quiere entrar al sistema necesita el licenciamiento de la SBS y demora al menos dos años. Por eso varios recurren a lo ilegal”, explicó.



En la lista de las compañías sospechosas, que se dedicarían a los préstamos fraudulentos de manera online están Inkacréditos, Créditos Perú, Financréditos Perú, Corporación Comercio, Financiera Coopemec, Préstamos Perú y Préstamos Personales.

Collazos afirma que ellos cuentan con una base de datos de muchos clientes, utilizan la manipulación de la información e incluso toman el nombre de bancos conocidos. “Con solo dar su DNI, la persona ya está a merced de esos estafadores”, alertó.