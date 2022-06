Ericka Valdez Spozzitto se acaba de comprometer con Freddy Caira el pasado domingo 19 de junio, en el Día del Padre, sin embargo, esta noticia no habría sido del agrado de su expareja, Richard Montoya Calderón, quien la asesinó a fierrazos en la cuarta zona de Collique, en el distrito de Comas.

“El auto de su ex aparece y yo le digo (a Ericka) voy a tomarle la foto porque necesito la foto para denunciarlo. Dos días antes ya ha estado rondando por la cuadra. Ella me dice espérame en el árbol voy a hablar con él. Cuando yo estoy esperando con las cosas, ella se acerca y (él) de frente abre la puerta y le clava el fierro, se notaba que era como una barreta”, contó a América Noticias la actual pareja de la víctima.

En las imágenes difundidas por el matinal se observa el preciso momento en que Richard llega en su auto color verde, sobre para, ve a Ericka con su actual pareja, entonces baja del auto y la agrede con un fierro. Tras el golpe mortal, ella intenta huir, corre unos metros, pero la herida es tan profunda que termina cayendo. Entonces, su expareja regresa a su vehículo y en su intento de fuga la arrolla.

Madre de cuatro niños es asesinada

“Yo voy detrás de ella para auxiliarla y ponerle la mano para que no se desangre. Pero este desgraciado da la vuelta y pasa el carro por encima de ella. Si yo no me movía me agarraba a mí”, señaló Freddy Caira.

Ericka estaba siendo trasladada a emergencias del hospital de Collique, sin embargo, no resistió y falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas en el abdomen y la espalda. “Yo pienso que ha sido todo premeditado, calculado porque la verdad no entiendo por qué dos días antes estaba dando vueltas por acá (...) Yo a ella le propuse matrimonio el día del Padre, me iba a casar el otro año con ella. Así me la quitó, de la nada me la quitó”, dijo entre sollozos su pareja.

Agentes de la comisaría de Collique ya se encuentran tras los pasos del sujeto para que no quede impune la muerte de una madre de familia que deja en la orfandad a cuatro menores de edad.

