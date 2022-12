El pleno del Congreso convocado para analizar la posibilidad de adelantar las elecciones generales, tuvo algunos incidentes que obligaron a su presidente, José Williams, a pedir orden y exigir mesura a sus colegas. En unos de esos momentos se le escapó una lisura al no percatarse que tenía el micrófono abierto.

Fue cuando el parlamentario Héctor Valer, tildó de grupete a los manifestantes que en varios puntos del país solicitan el cierre de Congreso, el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Esto exacerbó los ánimos de los legisladores de Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú, que exigieron a la presidencia el retiro de las palabras.

Williams le pidió a Valer que las retire, pero este dijo que las reemplazaría por personas que atentan contra la propiedad pública, lo que continuó con el reclamo airado e inmediato de los representantes de izquierda. En ese momento se escuchó decir al titular del Congreso: ‘P... ma...’.

HÉCTOR VALER

El problema se salvó cuando Valer retiró todas sus palabras y pudo continuar el debate que tenía la presencia de los jefes de la ONPE, Piero Corvetto, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y de la Reniec, Carmen Milagros Velarde Koechlin.

En el debate, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga pidió a los jefes de los organismos electorales a que renuncien diciendo que ‘se vayan todos, ustedes también’. La respuesta de Salas Arena fue esta: “Quien debe removar al presidente del JNE es la Junta Naiconal de Justicia (JNJ), y la JNJ me ha ratificado. El señor Alejandro Aguinaga me pide que renuncie, pero no lo voy a aceptar porque mi desempeño es acorde con la ley”.

A su turno, Corvetto señaló que se debe respetar el plazo electoral para realizar las elecciones primarias y vio muy poco posible adelantar las elecciones al 2023, como sugirió la presidenta Dina Boluarte.

RESPETAR LOS PLAZOS

En esa línea, Jorge Montoya, de Renovación Nacional, señaló que se deben respetar los plazos para el adelanto de elecciones. Su colega, Digna Calle, exigió que se debe votar el dictamen antes de seguir debatiendo.

Eduardo Salhuana (APP) y Enrique Wong piden que se respeten los plazos para realizar el adelanto de elecciones.

Una de las más radicales fue Ruth Luque, quien cuestionó la exposición de las autoridades electorales: “Este es un problema político. En 2020 se organizó en cuatro meses ese proceso. No estamos en una situación de normalidad. Deberíamos hoy tomar una decisión”.

