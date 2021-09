PERUANO QUE SE RESPETA. Este ‘Chavo del 8’ no vive en el barril de la Vecindad y tampoco suele antojarse unas ‘tortas de jamón’ sino que se alimenta de manera saludable y anda siempre fitness. Juan Carlos Franco Santos (46), más conocido como ‘Jota_C’, es un personal trainer que promueve el deporte de una manera muy original. Se viste como el querido personaje de ‘Chespirito’ para motivar a señoras y jóvenes a ponerse en forma. Eso sí, no tiene problemas en hacer ‘La Garrotera’ o decir ‘zas, zas, zas’ cuando ve a alguien que no sigue con atención sus rutinas, lo que provoca sonrisas en el grupo que practica desde tempranas horas en la plaza de armas de El Agustino.

Franco es instructor de baile y aeróbicos desde hace más quince años. Egresado de la Escuela Nacional de Aerobicos (ENDA), ha desarrollado el programa ‘Xtrem Evolution’ con el cual mantiene en buen estado a señoras o jóvenes, que deseen bajar esos kilitos demás. Para eso realiza diferentes tipos de rutinas, que van desde hacer sentadillas, trabajo con ligas, entrenamiento muscular y hasta realizar coreografías. “Llevar este traje pone de buen ánimo a todos, les alegro y trabajan con más ganas todas las rutinas que debemos ensayar. Además como entreno al aire libre, las personas que pasan se ríen y se animan a entrenar también; eso es lo que quiero lograr con este personaje”, sostiene este padre soltero.

Además de deportista, Franco es un músico con una larga trayectoria. Su más grande éxito fue componer el ‘Rock del Coronavirus’, tema que se volvió viral en la plataforma de YouTube hace unos meses. En este momento ha compuesto otros éxitos como: ‘El Baile del Coronavirus’ y ‘Vamos Perú’. Su más grande sueño es que sus canciones sean conocidos en todo el país, por eso, se alista a grabar nuevos éxitos.

