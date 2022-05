El escándalo y la indignación continúa alrededor de Sebastián Palacín, hijo del presidente de Indecopi, Julián Palacín, luego que se hiciera un viral un video donde confiesa haber abusado sexualmente de una joven. Pese a que aseguró que todo se trató de un “experimento social” , mujeres han salido a denunciar sus agresiones.

Aunque no exista una denuncia formal contra el hijo del presidente de Indecopi , el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por 60 día s por el presunto delito de violación sexual a dos mujeres que no han sido identificadas.

Sin embargo, más revelaciones salen a la luz, pues en redes sociales jovencitas han publicado su testimonio confesando que fueron víctimas de Sebastián Palacín. En una cuenta de Tiktok se mostraron videos que lo condenarían.

“Nosotras aceptamos y en lo que esperábamos que nos sirvieran, Palacín me decía comentarios asquerosos como ‘pedazo caído del cielo’, ‘qué rico cuerpo’, etc, y en una de esas me metió cara, le dije a mis amigas para irnos ya”, se lee en uno de los relatos.

Pero ahí no quedó todo, una compañera de estudios también denunció virtualmente a Palacín asegurando que obliga a mujeres a drogarse.

“Siempre se las hacía de galanazo, a muchas mujeres las acosaba y hacía cosa en contra de lo que ellas querían, tengo un par de amigas que han sido víctimas de este sujeto, en donde las obliga a meterse estupefacientes y lo peor que todas las fechorías las hace en su casa de La Molina”, se precisa.

Joven narra violación en video https://www.americatv.com.pe/

PRESIDENTE DE INDECOPI SE PRONUNCIA

El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, se pronunció luego que su hijo Sebastián Palacín Newell, compartiera un video en Tik Tok donde reveló que junto a un amigo violaron a dos mujeres inconscientes.

“Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es”, inicia su pronunciamiento en la red social.