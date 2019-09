Conoce más sorbe Secrea, la plataforma virtual para terminar la secundaria por Internet

Según el INEI , 5.8 millones de peruanos que pertenecen a la PEA no cuentan con secundaria completa. Asimismo, 6 de cada 10 estudiantes entre 13 y 19 años no terminan el colegio por razones sociales y/o laborales, siendo este el grupo que más sufre al momento de buscar empleo por no tener estudios completos.



“Por la general, a este sector de la población le resulta difícil tomar la decisión de terminar los estudios secundarios debido a que trabajan y/o tienen carga familiar. Es por eso que nace Secrea, para apoyar y motivar a las personas a iniciar o concluir sus estudios a través de una plataforma virtual”, indica Kevin Soto, CEO de Secrea.

Secrea es una startup peruana que brinda la oportunidad a jóvenes y adultos de terminar la secundaria sin dejar de trabajar y realizar sus labores diarias a través de un servicio educativo de calidad disponible en cualquier momento y lugar, reduciendo costos en transporte y pensión.



Las personas interesadas en iniciar o terminar la secundaria podrán acceder a la plataforma y estudiar de manera autónoma 7 cursos en 4 grados diferentes a través de clases interactivas acompañadas de una asesoría personalizada por un tutor en línea. Una vez concluidos los estudios satisfactoriamente obtendrán un certificado a nombre de la nación de un colegio CEBA con el respaldo del Ministerio de Educación.



“Queremos ser la mejor alternativa para todas las personas que desean terminar la secundaria sin dejar de trabajar. Solo se necesita un celular, tablet o computadora con acceso a Internet para estudiar, y ganas de seguir superándose para lograr mejores oportunidades laborales.”, agregó Soto.