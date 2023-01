El último 9 de diciembre, el empresario Gabriel Silva Vásquez salió de su trabajo rumbo a su vivienda en una bicicleta, sin embargo, nunca llegó al ser interceptado por tres sujetos que bajaron de un vehículo para secuestrarlo . Han pasado 28 días desde aquella escena y su familia pide a los delincuentes la liberación inmediata.

El hecho ocurrió en la avenida Universitaria, en el distrito de Los Olivos, donde el hombre fue intervenido y subido a la fuerza a un vehículo que se puso en marcha inmediata. La esposa de la víctima habló con ‘América Noticias’ para revelar que le han pedido 1 millón de dólares para que le devuelvan a su pareja.

“ Me dijeron que necesitan 1 millón de dólares como rescate y si no hago eso, que me lo entregarían por partes ...1 millón de dólares para que lo liberen, de lo contrario me hacían llegar por pedazos, primero un dedo”, dijo.

Según se conoció, los inescrupulosos se contactaron con la familia para llegar a un acuerdo con la fuerte suma que solicitaban. De esta manera, se le entregó el monto, pero nunca al empresario, pues incumplieron el trato . Ahora su familia pide el apoyo de las autoridades correspondientes.

VENEZOLANOS IMPLICADOS FUERON DETENIDOS

Los extranjeros Julia Carpio, Gustavo Maldonado, Alexander Rodríguez, Luis Hernández y Angelo Medina, fueron detenidos, pues integrarían la organización criminal ‘Los pargos del Tren de Aragua’

Agentes de la División de Homicidios de la Dirincri detuvieron a seis extranjeros, a quienes encontraron documentos y vouchers de retiro de dinero a nombre de Gabriel Silva.