Sedapal anuncia que vecinos de Huarochirí y Lurigancho-Chosica tendrán agua desde diciembre

¡La marcha surtió efecto! Los vecinos de los distritos de San Antonio de Huarochirí y Lurigancho-Chosica contarán con agua potable sin restricciones desde diciembre de este año, luego que Sedapal complete la instalación de un colector que se realizará en ese mes.

A través de un comunicado, Sedapal señaló que en agosto próximo culminará las obras de agua y alcantarillado que se realizan en las zonas de Cajamarquilla, Nivería y Cerro Camote, ubicadas en los distritos de Lurigancho-Chosica y Huarochirí.

Detalló que los vecinos podrán contar con agua potable a partir de setiembre, pero solo por horarios, que próximamente serán dados a conocer.

En diciembre se realizará la instalación de un colector, cuya habilitación permitirá a los ciudadanos tener el servicio de agua de forma permanente y sin ningún tipo de restricción, de acuerdo a voceros de la empresa.

Los trabajos permitirán instalar alrededor de 20 mil conexiones domiciliarias de agua y desagüe en los sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135, que demandan una inversión aproximada de 500 millones de soles con apoyo de la cooperación internacional.

Igualmente, la empresa explicó las causas del retraso en el desarrollo de las obras, como, por ejemplo, ampliar el número de conexiones de 14 mil a 20 mil a pedido de los ciudadanos de dichos lugares.

Sedapal indicó que continuará con las reuniones de manera periódica para hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos indicados.

Por su parte, el alcalde de Lurigancho-Chosica, Víctor Castillo Sánchez, luego de una reunión con los representantes de Sedapal, manifestó que si bien este martes se llegó a un acuerdo, los vecinos no podrían estar satisfechos, “porque son más de 40 años de lucha, que estos pueblos no tienen ni agua ni desagüe y que encima Sedapal se burle diciendo fechas que no cumple”.

“Antes nos dijeron para diciembre del 2018. Ahora nos dicen en esta acta que en agosto de este año se pondrá en funcionamiento el servicio de agua y desagüe para nuestros pueblos, pero en diciembre estará culminada completamente la obra”, manifestó en los exteriores de la sede de La Atarjea de Sedapal, ubicada en El Agustino, en cuyos exteriores cientos de vecinos realizaron un plantón esta mañana.