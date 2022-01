Al menos 300 familias que viven en el asentamiento humano Vista Alegre denunciaron que desde hace tres semanas no cuenta con el servicio de agua potable. En tanto, otro grupo de los residentes del lugar contaron que a veces llega el elemento hídrico a sus casas con baja presión y por solo por minutos lo que no les permite juntar sus envases, según indicó Canal N.

Los afectados contaron que desde hace cuatro años cuentan con la instalación de las tuberías, y que durante la temporada de verano es cuando se reportan el corte del servicio de forma continua.

Ellos aseguran que están al día en sus recibos de Sedapal. Expresaron su molestia al reclamar que tienen que pagar a un ‘aguatero’ para que les pueda llenar sus envases de agua que les sirve para asearse y cocinar.

Cerca de 300 familias de Vista Alegre de San Juan de Lurigancho denuncian que están sin agua hace tres semanas.

“No hay agua. Tengo niños pequeños que salen a jugar y necesitan asearse y no sale agua. Igual se paga el recibo y estamos al día. Sedapal dice que hay fuga, que por verano nos cortan el agua, y esa es la preocupación. Todo el día está abierto el caño [a la espera de que llegue al agua]”, señaló una vecina afectada.

Otra residente de Vista Alegre contó que al comunicarse con Sedapal hace cuatro días le informaron que el corte del suministro de agua responde a una eventual rotura de una tubería. “También me dicen que tengo una fuga en mi casa cuando no tengo una fuga. No hay ninguna cañería con problemas. Acá está mi reclamo. Estamos afectados tanto las partes altas y bajas, y algunos tenemos solo un minuto de agua. Ahora, a esta hora, no tenemos ninguna gota de agua”, reclamó.

Luego, otro vecino que también se comunicó con Sedapal narró que la entidad le informó que sí se está brindando el servicio de agua, pero se reporta baja presión en el suministro. “Yo le pregunté ¿cuál es el motivo de la baja presión?, y me dijeron ‘no le podemos explicar’. Eso no es una explicación, le dije porque nosotros debemos tener 24 horas de agua porque pagamos el recibo”, dijo otro vecino afectado.

Por su parte, el último lunes 17 de enero, Sedapal informó que habría corte de agua en una zona de San Juan de Lurigancho solo por ese día.

La suspensión del servicio programado para ayer respondía a labores de limpieza del reservorio y la única zona afectada con el corte de agua era la Mz. C Asociación Villa Casuarinas, sector 406 desde las 1:00 p.m. hasta las 10:50 p.m.

