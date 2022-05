¿Sabías que 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al convertirse en madres? Según estudios de la Asociación Yo No Renuncio, muchas mujeres se ven obligadas a tomar decisiones complicadas como apartarse del mercado laboral, retrasar la maternidad, o decidir entre ser mamá o profesional. Incluso, al querer ingresar nuevamente a trabajar, muchas admiten sentir discriminación en los procesos de contratación por su embarazo, potencial “fertilidad” o por tener hijos. Si bien en el Perú se prohíbe la discriminación laboral, desafortunadamente aún se trabaja para ser llevado a la práctica.

Por esta razón, Kimberly-Clark, empresa líder en fabricación de productos de higiene a nivel mundial, continúa apostando por las madres trabajadoras, a través del banco de talento Working Mom’s, el cual permite a las mujeres volver a trabajar luego de haber tomado una pausa en su carrera para dedicar tiempo a sus hijos. La iniciativa ofrece puestos temporales a aquellas madres trabajadoras que poseen licencias por maternidad que, incluso, pueden convertirse en trabajos permanentes a medida que se abren nuevas posibilidades en la empresa.

“Existe una constante discriminación hacia la maternidad en el mundo laboral de hoy, una brecha que la pandemia ha hecho más notorio. Como parte de nuestra estrategia de diversidad e inclusión, lanzamos ‘Working Moms’ hace dos años. Un espacio que brinda la oportunidad a las mamás de reinsertarse en el mundo corporativo, a través de posiciones temporales que les ofrece la flexibilidad y adaptación que ellas necesitan” comentó Gonzalo Uribe, presidente de Kimberly-Clark América Latina.

El gerente añadió que “una madre es tan productiva o más que cualquier otra persona, sólo que necesita desarrollarse en un ambiente flexible que le otorgue contención y apoyo para poder desenvolver sus habilidades al máximo”

BRECHAS DE GÉNERO

De igual forma, la Gerente General de Kimberly-Clark en Perú, Ana Beatriz Franco, comenta que, para promover la participación laboral femenina, mejorar la calidad de los empleos, y reducir las brechas de género, desde las empresas se deben “potenciar los esfuerzos para crear una cultura de trabajo empático que favorezca a todo el personal a través de políticas que permitan conciliar la vida laboral y familiar. Además de ‘Working Moms’, mantenemos esto presente en todas las áreas de KC”.

En la actualidad, existen 3 Working Moms en Perú, y hay 2 en búsqueda. Cynthia Barragán, una de ellas, comenta sobre su experiencia: “Yo me dediqué a ser mamá por completo por 2 años, y en el momento que decidí retomar mi carrera con muchas fuerzas, encontré una gran oportunidad con ‘Working moms’, lo cual me permitió seguir creciendo profesionalmente. En Kimberly-Clark entienden perfectamente que la labor de mamá nunca acaba, más aún en tiempos de pandemia, donde el trabajo se desarrolla en casa y eso significa que estaré trabajando con la presencia de mis hijos. Aquí me han dado la oportunidad de continuar con ambos deberes, bajo la energía y cultura de la empresa que te motiva a dar lo mejor”.

