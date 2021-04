Pese a la pandemia por el COVID-19 en Perú la delincuencia no paró y se siguen reportando hechos delictivos como asaltos, y robos tanto en Lima como en las otras regiones del país que mantienen en vilo al país entero. Esta última semana se conoció un caso de robo millonario perpetrado por la ciudadana venezolana Iliana Carolina Ojeda Trejo, quien se desempeñó como secretaria en una empresa y posteriormente como gerente general y tras fingir estar diagnosticada con COVID-19, logró robar más de 2 millones de dólares .

Así como ella, otros personajes ocuparon las principales portadas de la prensa al ser señalados como los responsables robos millonarios a grandes empresar utilizando su posición laboral. Entre los más recordados se encuentran los nombres de Lionel Saavedra Pari, Cromwell Gálvez, Katherine Morales La Cruz, Yohan Matta Bahamonde y Félix Luciano Cuenca.

A continuación recordamos los otros casos vinculados a robos millonarios a diversas empresas:

1) Robo de más de S/2 millones a Prosegur

Lionel Saavedra Pari , el exagente de seguridad de la empresa Prosegur fue acusado de robar más de un millón y medio de soles y 216 mil dólares mediante la modalidad conocida como ‘la momia’, que consiste en adherir los billetes al cuerpo para no levantar sospechas.

En enero de 2019, el empleado de la empresa de transporte de caudales Prosegur fue captado por una cámara de seguridad hurtando una gran cantidad de dinero de uno de sus vehículos. Luego de que el Poder Judicial dictara la prisión preventiva, Prosegur indicó, a través de su abogado Edward Sánchez, que un peritaje antropológico del Ministerio Público determinó, mediante un escáner de última generación, que la estructura ósea de Saavedra Pari es la misma de la persona que aparece en el video que registró el robo del dinero del interior de un camión de caudales.

El 22 de enero de 2020, Saavedra fue capturado en Buenos Aires por los agentes de la Interpol y fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal a cargo de la magistrada Maria Eugenia Capuchetti. El imputado figuraba en el sistema de la Policía Internacional como un delincuente de código rojo, categoría que se le asigna únicamente a los criminales de más alta peligrosidad e importancia del mundo.

Lionel Saavedra llegó al Perú extraditado desde Argentina este año. Cumple en nuestro país la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde el 2019.

2) Robo de más de S/30 millones al Banco Continental

Cromwell Gálvez, extrabajador del Banco Continental, fue sentenciado a ocho años de prisión en el 2005, tras ser acusado de haber sustraído más de 30 millones de soles del Banco Continental entre los años 1998 y 2003.

Su caso saltó a la fama también, por sus relaciones con famosas vedettes a quienes solía conquistar con costosos regalos. Sus casi 400 operaciones irregulares fueron investigadas por la División de Estafas de la Dirección Nacional de Investigación del Crimen (Dinincri).

En el 2005 fue sentenciado a 8 años de prisión que cumplió en el penal de San Jorge. Fue liberado tras cumplir un tercio de su condena y por recomendación del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En el 2015 Cromwell Gálvez se conoció que trabajaba como personal de la Gerencia de Fiscalización de Breña.

3) Robo de más de un millón y medio de soles al banco Scotiabank

Yohan Francisco Matta Bahamonde, exempleado de una agencia del Banco Scotiabank, ubicada en el kilómetro 25 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, fue acusado de robar más de un millón y medio de soles de la bóveda de la entidad , el pasado 6 de julio del 2019.

En 2020, una pericia antropológica señala que Matta Bahamonde fue autor del robo . El hombre de 41 años, quien se desempeñaba como jefe de Servicios en dicha sede financiera, aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad ingresando, a las 7 p.m. de aquel día, con una mochila a la bóveda del banco Scotiabank. Él se retira una hora después. No obstante, el acusado niega ser el hombre que aparece en las imágenes.

Sin embargo, el hombre fue sometido a varias diligencias a pedido de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla. Los resultados revelaron que existe compatibilidad entre el sujeto de las imágenes y Matta. De acuerdo con el noticiero, son rasgos compatibles en frente, nariz y mentón.

Vale precisar que un arqueo en la bóveda determinó que faltaban 573 mil soles y 289 mil dólares. Matta es investigado por el delito contra el patrimonio-hurto agravado. Él cumple prisión en un penal de Lima.

4) Robo de más de S/5 millones al BCP

Katherine Flor Morales La Cruz, la supervisora del Banco de Crédito del Perú ( BCP) en Los Olivos fue acusada de robar más de 5 millones de soles , en los primeros meses de este año. Ella confesó que fue obligada por una banda criminal llamada “Los millones récord” a cometer este escandaloso fraude bancario.

Para el robo se utilizó un USB con el que Morales La Cruz instaló un software en una de las computadoras del BCP para burlar la seguridad del banco. El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva en contra de la investigada, mientras dure la investigación.

5) Robo de más de S/2 millones a empresa Hermes

En marzo de 2010, el exchofer de la empresa Hermes, Félix Jesús Luciano Cuenca, dopó a sus compañeros de trabajo para sustraer el dinero que transportaba en un camión de la empresa Hermes y luego lo escondió en casa de su hermano. El hecho ocurrió en Chorrillos.

“No era mi intención hacerlo, no me pagaron mi quincena y me indigné. Había trabajado en mis vacaciones y no tenía dinero. Se me presentó la oportunidad y me llevé la plata”, dijo en esa oportunidad a agentes de la Dirincri . Agregó que el resentimiento se agudizó por la burla de sus compañeros de trabajo.

Señaló que se animó a robar tras percatarse de que el portavalores Jhon Carbajal Vargas no había guardado en la bóveda del camión dos maletines con billetes. Eso sucedió a las 7 p.m. “Allí se me prendió la lucecita”, agregó.

En julio de 2011, él fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una reparación civil de 10.000 soles por robar más de dos millones de soles de dicha empresa a inicios del 2010.

6) Fingió tener COVID-19 y robó más de US$2 millones

Iliana Carolina Ojeda Trejo, de nacionalidad venezolana, llegó a Perú el 17 abril de 2018. Ella consiguió empleo como secretaria en la empresa Cash For You S.A.C y en 2020 logró alcanzar el cargo de gerenta general. Sin embargo, a inicios de este año rompió la confianza que le tenían y se robó más de 2 millones de dólares .

De acuerdo a América Noticias, Iliana, quien es administradora de profesión, fingió tener COVID-19 para ausentarse de sus labores en la empresa dedicada a prestar servicios digitales de comercio electrónico y así sustraer un total de 2 millones 2 mil dólares.

“Comienza el día 2 de febrero. Ese día ella envía una prueba de COVID-19 falsa en la que manifestaba que había salido positivo Y como tenía esa enfermedad debía ser internada en EsSalud de forma inmediata. Esa noticia causó mucha zozobra en la empresa porque era la única funcionaria que se encontraba en labores por la pandemia”, detalló el abogado de la empresa, el Dr. Raúl Pérez.

Ese mismo día acudió a diferentes bancos para retirar pequeños montos. La misma acción fue realizada los días siguientes hasta el 6 de febrero, cuando con el dinero en mano viaja a Colombia y luego a Venezuela, donde se encuentra su familia. Caso aún está en investigación.

