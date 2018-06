¡Atención! Seis razones por las que los niños dejan de leer o leen muy poco

La lectura en los niños no solo enriquece su cultura, sino también mejora su lenguaje y desarrolla la capacidad de concentración y memoria. Sin embargo, muchos pequeños dejan de lado los libros.



Según el profesor Manuel Colona , coordinador del Concurso de Comprensión Lectora de la Universidad de Ciencias y Humanidades , aunque la lectura amplifica nuestras posibilidades y permite que superemos las barreras históricas y geográficas de nuestra vida, aún falta promover este hábito desde el hogar. Explicó que existen seis causas por las que los niños abandonan los textos:



1. No darle los libros adecuados . En ocasiones, los padres se empeñan en darles a sus hijos los libros que les gustan a ellos, que al hijo del vecino le tiene cautivado o que están de moda. Debemos dejar que escoja sus propias lecturas, esos cuentos, libros o tebeos que son acordes a sus gustos.



2. No acercar los libros a los niños . Crea una biblioteca en la habitación del niño, no hace falta que sea grande, basta con unas estanterías donde pueda tocar, jugar, sacar y tomar libros. Hay que crear un rincón de lectura donde se sienta cómodo y pueda disfrutar de ellos.



Los libros deben de ser diversión, placer y fantasía, nada de deberes y obligaciones. Los libros deben de ser diversión, placer y fantasía, nada de deberes y obligaciones.

3. Hacer entender que el libro es una obligación . Si asocian los cuentos a la hora de elaborar las tareas o si se impone una hora de lectura, entenderán que es una tarea más. Los libros deben de ser diversión, placer y fantasía, nada de deberes y obligaciones.



4. Los padres no dan el ejemplo . Si los papás piden a sus hijos que lean porque es fantástico para ellos, pero ellos no son ejemplo, difícilmente les harán caso. Deben ser congruentes, porque si les piden que sean ávidos lectores, es importante que sean ejemplo.



5. Asociar el tiempo libre a ver televisión o jugar con la consola y la tableta . A los padres les es mucho más cómodo encender ese botoncito que hace que los niños se queden hipnotizados viendo dibujos. La tableta, además, les atrae poderosamente y queda poco espacio para los arrinconados libros.



6. El exceso de tareas y actividades extraescolares abarcan gran parte de su tiempo . La sobrecarga de los niños es tan grande que casi no tienen tiempo para jugar, mucho menos para leer. Los padres deben revisar la agenda de sus hijos y descargarlos de obligaciones.



Dato:

Este año, el primer concurso de lectura en Lima Norte se realizará el 23 de junio y proyecta convocar a más de 2000 estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Norte. Para más información, ingrese aquí: www.cocolec.edu.pe .