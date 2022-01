Hay abrazos que quedan en el alma y triunfos que al conseguirse con esfuerzo se celebran mucho más. Eso y mucha garra blanquirroja, luchando su pase para el Mundial de Qatar 2022, está dando la selección peruana de fútbol, con su juego, el ‘pensa’ del ‘Tigre’ Ricardo Gareca, el compañerismo y hasta los abrazos de Gianluca Lapadula y los de Christian Cueva corriendo a los brazos del ‘profe’.

“Él (Christian Cueva) siente a Ricardo Gareca como un padre y siempre lo será. Pese a que gran parte de los peruanos lo criticaron muchas veces, él siempre lo respaldó y ‘Aladino’ responde a esa confianza y compromiso desde que lo convocó en el 2015. Yo creo que cuando corre y lo abraza le dice ‘gracias, padre, te amo, padre, y grita con todo lo que le salga el gol”, dijo Adán Chumbipuma, el ‘Cuevita imitador’, en entrevista con Trome.

¡PAREN LAS OREJAS!

Y en la cálida Barranquilla, aunque Cueva no mueva las caderas como Shakira, sí quiebra bien la cintura y tiene swing. “La rica cumbia: Aguamarina, Armonía 10, … es parte de mi vida y también eso me sirve para driblear. Colombia atacaba en el partido, pero en un momento se descuidan, y en el contragolpe me dan pase y como centrocampista, fui hacia adelante hice una pirueta… veo a mi hermano ‘Orejtas’ (Edison Flores) corriendo, se la pasé y no me equivoqué: la metió y nos dio el triunfo”, dijo a Trome el doble de Cuevita.

CHOCOLATE Y TIKI TAKA

El Gareca peruano, Jaime Willis, expresó: “se me salieron las lágrimas con ese gol, pero hay que retomar la calma, con humildad seguir trabajando y mentalizar que podemos ganar. ‘Pensá, siempre pensá’”, dijo a sus ‘pupilos’: Samuel, el ‘Lapadula de Gamarra’, Carlos, el doble de Orejas’ Flores, y Adán, el Cuevita imitador a los que Trome reunió.

Y aunque Christian Cueva no podrá jugar mañana en el partido de la selección peruana frente a Ecuador, su doble dijo: “Una pena que me sacaron una amarilla, creo que no la merecía, pero el equipo saldrá con todo a hacer lo que sabe hacer, enfocados, con su chocolate y respectivo tiki taka en la cancha. ¡Vamos Perú!”. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*El aforo en el Estadio Nacional para el partido frente a Ecuador será de 70%.

*Cuevita imitador espera goles de Lapadula, Peña, ‘canchita’ González o Carrillo.

*La hinchada peruana sabe hacerse sentir dentro y fuera de casa, Con respeto y sin dejar de alentar, el apoyo sigue incondicional,

*Tras el ‘Barranquillazo’, los seguidores en redes de Gareca peruano, Cuevita imitador, Lapadula de Gamarra y Doble de Orejitas también siguen aumentando.

