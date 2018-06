Mañana, la selección peruana se enfrentará a Francia en un emocionante partido, que podría definir si la Bicolor continuará en el Mundial Rusia 2018 . Por eso, muchos hinchas, que laboran ese día, harán de todo para no perderse de este duelo de infarto y ruegan que incluso se declare feriado.



En un comunicado, que viene circulando por las redes sociales, asegura que este jueves 21 sería no laborable a nivel nacional (sujeto a compensación) de manera obligatoria para el sector público y de manera opcional para el sector privado. “De ganar el partido, se declarará día no laborable el viernes 22 de junio” , se lee en el documento, que tiene el logo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo .



Agrega que la recuperación de horas se sujetará a parámetros de razonabilidad y no afectará el descanso semanal obligatorio del trabajador. Además, se exhorta a nuestros seleccionados "no dejar que Christian Cueva patee nuevamente un penal en caso se presente la oportunidad ".



“Y para ti Gareca, pon a Guerrero desde el inicio del partido, por favor, que en vano no se unió toda la nación para pedir que juegue en este mundial” , finaliza el comunicado.



Sin embargo, todo se trataría de una broma. Tras enterarse de la publicación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se manifestó a través de un comunicado oficial para indicar que la información es falsa y que los hinchas no se dejen sorprender.



“En redes sociales está circulando una imagen sobre un supuesto comunicado que declara el jueves 21 de junio del 2018 como día laborable a nivel nacional. En tal sentido, es preciso indicar que se trata de una imagen falsa, por lo que invocamos a empleadores y trabajadores a no dejarse sorprender” , dice el documento.